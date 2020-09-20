В Ростове на перекрестке перевернулась скорая помощь

Последствия ДТП. Фото: соц. сети

Сегодня в Ростове на перекрестке произошло ДТП с участием машины скорой помощи. В результате спецтранспорт опрокинулся и вылетел с дороги. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По официальной информации, авария случилась утром примерно в 7:00. Карета скорой помощи с включенным спецсигналами двигалась по улице в Западном районе города. Когда автомобиль выехал на перекресток, произошло столкновение с легковушкой, которая двигалась в перпендикулярном направлении.

Удар был такой силы, что скорую помощь вынесло с дороги. Водитель не смог удержать тяжелую машину: ее понесло, после чего произошло опрокидывание. Транспорт перевернулся и упал на бок. Легковушка "Хеднай" пострадал меньше.

На месте сразу приехали сотрудники ГИБДД. Они зафиксировали инцидент. К счастью, никто из людей в результате ДТП не пострадал.