В Ростове на следующей неделе сотни домов останутся без света

Рассказываем, где и когда не будет света. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На следующей неделе жителей Ростова-на-Дону ожидает массовое отключение электричества. Сотни домов по всему городу останутся без света на несколько часов. Это связано с подготовкой к отопительному сезону. Об этом сообщили на сайте "Донэнрего".

Так уже завтра, в понедельник, 21 сентября, света не будет с 8:00 до 16:00 по следующим адресам: переулок Осетинский 1-17, 2-22, переулок Шахтинский, 1-17, 2-16, Егорлыкский, 1-21, 2-22, улица Коммунаров 69-83, 1-11, а также Кабардинская, 1-49, 2-28 и Горсоветская, 52, а в центре на Суворова 64, 89.

В тот же день, но с 9:00 до 17:00 лампочки погаснут на улице Нансена 99-100, а до 18:00 - Локомотивная 1-23; ул. Катаева 9-43, 2-24, улица Черепахина 5-31, 2-14; улица Н. Ополчения 12, переулок Пешеходный 1-9, 2-12 и улица Зорге 6, 6/1, 8/2.

Кроме того, в понедельник свет отключат по адресам: улица Нансена 269-299, переулки Дагестантский 1-35, 2-36, Якутский 1-33, 2-34, Узбекский 1-35, 2-38

На следующий день, во вторник, 22 сентября света не будет с 9:00 до 17:00 на улицах Горсоветская 45, 2-30, Вяземцева 55, 56-76 и переулках Крымский 16-24, 17-21, Тихорецкий 26-34, 27-31, Суздальский 1-11, 2-10.

А также в Нахичевани: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я улицы, улица Красноаксайская 2-18; улица 43-я линия 16-48, 17-29; улица 41-я линия 26-52, 23-47; улица 39-я линия 35-77, 80-92; улица 2-я Пролетарская 16-34, 19-41, 77-115, 56-84; улица 1-я левая 1-15, 2-22; улица 2-я левая 1-11, 2-12; переулок Кириловский 1-25, 2-20; переулок Балканский 1-41, 2-40; улица 47-я линия 2-14, 1-37; улица 49-я линия 1-35, 2-24; улица Сарьяна 2-36, 1-29; улица 27-я линия 11-23, 16-20; улица 29-я линия 20-70, 23-77; улица 31-я линия 35-75, 32-76

До 18:00 по адресам: переулок Приволжский 11, улица Черепахина 5-31, 2-14, улица Н. Ополчения 12-26. С 9:00 до 16:00 от питания отключат: улица Б. Садовая 107, 111-113; проспект Кировский 35, 36, 39; улица Суворова 52-56, 62