В Ростовской области выросло число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

В регионе выявили более 11 тысяч человек с острой респираторной инфекцией. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ростовской области выросло число пациентов, доставленных в больницу с гриппом и ОРВИ. Данные с 14 по 20 сентября сообщили в донском Роспотребнадзоре.

Неделей ранее заболевших, помещенных в стационар, было на 17% меньше. Частота госпитализации за последние семь дней составила 1,6.

Всего на Дону выявили 11,3 тысячи заболевших острой респираторной вирусной инфекцией.

— Это на 18,9% ниже эпидемического порога. В Ростове-ан-Дону зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев, что на 19,2% ниже эпидемического порога, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Напомним, в Ростовской области проводится прививочная кампания. Ранее «Комсомольская правда» писала, по какому расписанию будут работать пункты мобильной вакцинации в Ростове-на-Дону.

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