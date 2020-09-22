Роковой маневр: на трассе в Ростовской области произошла смертельная авария

На донской трассе столкнулись "Четверка" и иномарка. Фото: пресс-служба областной ГИБДД

Сегодня, 22 сентября, в Ростовской области произошла серьезное ДТП. Авария случилась на 19 километре автодороге «Гуково-Новошахтинск» в Красносулинском районе. 77-летний воитель автомобиля «ВАЗ-2104», по предварительным данным, выезжал с обочины, не убедился в безопасности и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Датсун» под управлением 54-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

Раннее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что на трассе под Ростовом перевернулась машина. Инцидент произошел около четырех часов утра на 1 км автодороги "Обход г. Волгодонска". По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет и перевернулась.