Отечественный автомобиль перевернулся на трассе под Ростовом

На трассе под Ростовом перевернулась легковушка. Фото: ГИБДД по РО
На трассе в Ростовской области перевернулся отечественный автомобиль.
Инцидент произошел сегодня, 22 сентября, около четырех часов утра на 1 км автодороги "Обход г. Волгодонска". По предварительным данным, 23-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 не справился с управлением, в результате чего машина слетела в кювет и перевернулась.
В результате аварии пострадали шофер легковушки и его 27-летний пассажир. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали к месту происшествия скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавших.
- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.
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