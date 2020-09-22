На Дону двух дебоширов сняли с поезда

Им придется заплатить штраф. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области задержали пассажиров поезда, который следовал с берегов черного моря. Их поведение мешало всем окружающим, что и стало причиной вызова полиции. Об этом сообщили в МВД на транспорте.

По официальной информации, поезд направлялся из Анапы в Киров. Проезжая по территории Ростовской области, 48-летняя женщина и ее 65-летний знакомый открыли бутылки с алкогольными напитками и устроили небольшое застолье. Очень скоро они стали делиться радостью со всеми окружающими: кричали и ругались матом на весь вагон.

Когда состав остановился, в поезд нагрянули сотрудники полиции. Они задержали дебоширов и доставили в отдел. На них составили административные протоколы. Теперь им предстоит заплатит штраф или провести по 15 суток в заключении.