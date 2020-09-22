Татьяна Котова перечислила приметы, в которые верит

Татьяна Котова нежится под ярким солнцем и выкладывает посты в Инстаграм. Фото: официальная страница Татьяны Котовой в Инстаграм

Певица, «Мисс Россия-2006» Татьяна Котова опубликовала в своем Инстаграм пост, в котором призналась в том, что является суеверной.

- Несмотря на то, что сегодня осеннее равноденствие, и дальше ночи будут длиннее, дни короче... погода пока в Москве стоит относительно тёплая и это радует. Кстати, в день равноденствия можно и нужно: пироги печь, деньги пересчитывать, дома порядок навести, на природе побыть, таких примет куча! Какие еще знаете? – написала Котова.

Пост Татьяна сопроводила фотографией, на которой она запечатлена в белом купальнике на лайнере.

Публикация собрала несколько тысяч лайков и больше сотник комментариев.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что Татьяна Котова отметила свой юбилей.

Третьего сентября популярная певица Татьяна Котова праздновала свой день рождения. Талантливой артистке и просто роскошной женщине исполнилось 35 лет – отличный возраст, когда молодость тела и души соединяется с опытом и творческой зрелостью.