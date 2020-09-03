«Снимала трусики и делилась секретами счастья»: эффектная блондинка Татьяна Котова празднует свой день рождения

Третьего сентября прекрасной Татьяне Котовой исполнилось 35 лет - "КП - Ростов" поздравляет певицу с праздником! Фото: instagram.com/kottova

Третьего сентября популярная певица Татьяна Котова празднует свой день рождения. Талантливой артистке и просто роскошной женщине исполнилось 35 лет – отличный возраст, когда молодость тела и души соединяется с опытом и творческой зрелостью.

ПОКА ШУФУТИНСКИЙ ПОЕТ, ЕЕ ТЕЛЕФОН РАЗРЫВАЕТСЯ ОТ ПОЗДРАВЛЕНИЙ

Сама дончанка иронично прокомментировала свой праздник в социальной сети, вспомнив классический хит Михаила Шуфутинского, который сегодня напевает, пожалуй, вся страна. Блондинка призналась, что известная песня стала для нее своеобразным символом наступившей осени и, разумеется, своего дня рождения.

- С детства я была тем еще стратегом Мне удалось превратить песню «3 сентября» в собственный праздник. Теперь, когда вся страна во главе с Шуфутинским напевает мой хэппибездей - гимн, так сказать — это значит, что на дворе осень, все дети страны пошли в школу, а мой телефон разрывается от ваших поздравлений. И я счастлива! - написала девушка в своем аккаунте в Instagram.

«Комсомолка» присоединяется к этим поздравлениям в адрес прекрасной исполнительницы и вспоминает самые крутые моменты года с ее участием.

ОТВЕТИЛА НА ОТКРОВЕННЫЕ ВОПРОСЫ О МУЖЧИНАХ

В феврале певица доступно объяснила, кому из ухажеров сразу даст от ворот поворот. Экс-солистка «ВИА Гры» ответила на сокровенные вопросы подписчиков. Белокурая прелестница без стеснения написала в сториз о том, что готова пообщаться с фолловерами и рассказать им о своей жизни.

Многих подписчиков сразу заинтересовало, как складываются отношения у певицы с мужчинами. Татьяну Котову спросили, что самое худшее может быть на романтическом свидании?

Певица ответила, не задумываясь: ее моментально и бесповоротно разочаровывают в ухажере излишний эгоизм и пренебрежительная невнимательность к своей спутнице.

- Когда мужчина приходит на свидание без цветов и говорит только о себе, - категорично заявила победительница конкурса «Мисс Россия».

Певица ответила, не задумываясь: ее моментально и бесповоротно разочаровывают в ухажере излишний эгоизм и пренебрежительная невнимательность к своей спутнице.

- Когда мужчина приходит на свидание без цветов и говорит только о себе, - категорично заявила победительница конкурса «Мисс Россия».

- Нужно заниматься только своей жизнью и смотреть по сторонам. Наверняка влюбитесь в более интересного и свободного мужчину, - дала совет артистка.

СНИМАЛА ТРУСИКИ ПЕРЕД КАМЕРОЙ

Татьяна Котова регулярно радовала подписчиков провокационными эротическими фотографиями. Понимаем Татьяну — скрывать такую красоту в одежде невыносимо тяжело! Горячими снимками она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

Фолловерам особенно запомнилась фотография, когда девушка почти полностью обнажилась перед камерой. Снимок получился по-настоящему смелым и ярким. Упругую грудь Татьяны едва прикрывает легкая блузка, а вот остальные прелести — арбуз. Несмотря на это, спрятать идеальную фигуру ростовчанке совсем не удалось.

Не забыла певица и про сильный пол. Артистка поздравила мужчин с Днем защитника Отечества, сделав небольшое видео из своих самых любимых снимков, на которых оказались фотографии в бикини, купальниках и, разумеется, опять без трусиков.

ДЕЛИЛАСЬ СЕКРЕТАМИ СЧАСТЬЯ

Как и все россияне, Татьяна Котова ощутила на себе все тяготы всеобщей самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Экс-солистка «Виа Гры», запертая в четырех стенах в этот период, не стала вешать нос и предаваться унынию.

Вместо этого она поделилась своими секретами, которые, по ее мнению, смогут помочь многим людям оставаться в хорошем настроении и жить без сожалений.

Красавица составила в Instagram памятку своих правил безоблачного счастья.

Блондинка уверена, что если состoяние внутренней удовлетворенности постоянно тpенирoвaть, тогда самый обычный день станет прекрасным и даже невероятным.

- С самого утра нужно произносить позитивные фразы: «жизнь зaмечaтельнaя», «сегодня сaмый удaчный день», «мне везет» и и другие. А потом выпить любимый напиток на удачу. Далее нужно прокрутить в гoлове самый удачный и позитивный сценарий cвoегo дня, а когда день закончится, нaписать или проговорить все, что произошло хорошего и поблaгодарить Вселенную за это, - рассказала Татьяна Котова.

Красавица считает, что очень важно с позитивом принимать все события в cвоей жизни. Важен выбор человека, ведь именно он определяет будущее.

- Счaстье - это выбoр и мы каждый день делаем его, - отметила знаменитость.

РАСКРЫВАЛА СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ

Часто Татьяна Котова откровенничает со своими подписчиками, доверяя им сокровенную информацию о своей жизни. Однажды девушка рассказала семейную историю любви известного донского казака и своей бабушки.

В семье отца Татьяны Котовой воспитывались шестеро сыновей и одна дочь. Родители очень много работали, но уделяли своим ребятишкам время. Семья была дружной, они часто собиралась вместе, пели казачьи песни.

- Дедушка всегда очень много работал и гордился своими сыновьями и семьей. А его отец был казачьим атаманом и вся семья у нас казаки. Дедушка даже умер на Троицу, он был Стрельцом. Как же он любил нас, своих внуков! Меня всегда Танечкой называл, а бабушка называла Николавна, - вспомнила Татьяна Котова.

Дончанка подчеркнула, что ее любовь к музыке родом из детства. Непонятные казачьи песни на всю жизнь запали ей в душу и стали воспоминаниями.

- После смерти деда бабушка долго не жила без него, собралась вся родня через полгода поминать и бабушка умерла в этот же день. Грустно очень и романтично. Вот такая любовь, - рассказала Татьяна.

Титулованная красавица сообщила, что деда и бабушки не стало 20 лет назад, но она всегда с теплотой вспоминает о них.

ПРИЗЫВАЛА К БУНТУ

Был момент в этом году, когда звездная дончанка даже призвала к бунту!

Все началось с того,что Татьяна Котова похвасталась в соцсети шикарным букетом цветов. Певица рассказала подписчикам, что узнала, что некоторые мужчины покупают абонементы на покупку цветов, оплачивая некоторую сумму и указывая срок доставки.

- С одной стороны - классно, я люблю, чтобы дома были всегда свежие цветы. А с другой стороны - для мужчин уже все придумали за них: просто бери и делай, и все равно находятся экземпляры, которые ни одного цветочка любимой в месяц не подарят. Девушки, давайте поднимем бунт в комментариях и покажем, как сильно мы любим цветочки, - призвала многочисленных фолловеров дерзкая красотка Котова.

Девушкам идея пришлась по душе и они похвалили блондинку за находчивость. Хотя, с другой стороны, многие так и не поняли в чем смысл цветочного бунта, но закидали красавицу комплиментами и позитивными отзывами.

СПАСАЛАСЬ ОТ СКУКИ С ЦАРЕМ ЛЕОНИДОМ

Многие уже знают, что Татьяна Котова — большая фанатка кино. Оказавшись на самоизоляции, она принялась буквально запоем пересматривать свои любимые фильмы, а заодно и рассказала о своих пристрастиях — любимых кинолент, которые ей всегда помогают поднимать настроение в самых разных жизненных ситуациях.

В подборку экс-«ВИА Гры» вошли как исторические кинофильмы вперемешку с фэнтези, так и детективные сериалы для вдумчивого просмотра за чашечкой чая.

Как можно сделать вывод, глядя на опубликованный в соцсети список, певица в восторге от культового фильма «300 спартанцев» режиссера Зака Снайдера. Можно предположить, что голосистую блондинку очаровал главный герой картины — брутальный царь Спарты Леонид в исполнении актера Джерарда Батлера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певица Татьяна Котова показала, как должна выглядеть идеальная фигура

Татьяна Котова не перестает удивлять поклонников откровенными снимками. Несмотря на свой возраст, блондинка находится в прекрасной форме, и ее фигуре могут позавидовать даже молодые модели. Совсем недавно красавица порадовала поклонников снимками с новой откровенной фотосессии (подробности)