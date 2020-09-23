Кандидатуру Зинаиды Неярохиной выдвинули на должность председателя ростовской гордумы

Под руководством Зинаиды Неярохиной в Ростове приступили к реализация национальных проектов. Фото: пресс-служба городской администрации

Делегаты конференции регионального отделения «Единой России» 22 сентября поддержали кандидатуру депутата Зинаиды Неярохиной на должность председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону поддержали. Этот выбор прокомментировал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Он подчеркнул, что именно под руководством Зинаиды Неярохиной в Ростове приступили к реализация национальных проектов и сопутствующих муниципальных программ.

- Уверен, Зинаида Васильевна должна продолжить эту работу, что в течение следующих 5 лет принесет большую пользу нашему городу, - отметил Алексей Логвиненко.

Напомним, 13 сентября состоялись выборы депутатов Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва. В ее состав вошли 40 депутатов: 30 депутатов по одномандатным избирательным округам и 10 депутатов из состава муниципальных списков, выдвинутых политическими партиями.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда-Ростов», глава городской администрации Алексей Логвиненко отказался от мандата в гордуме и написал заявление в избирком. При этом он остался в должности сити-менеджера.

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Алексей Логвиненко остался в должности сити-менеджера

В донской столице состоялось организационное собрание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва. В работе приняли участие 37 избранных депутатов гордумы. Однако Алексея Логвиненко среди них не оказалось. Это связано с тем, что он отказался от мандата и написал заявление в избирком, при этом остался на должности главы администрации Ростова-на-Дону.

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