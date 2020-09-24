У пассажирки рейса «Ростов - Анталья» нашли килограмм серебра

Серебро нашли у пассажирки самолета, летевшего из Турции. Фото: пресс-служба таможни

В аэропорту донской столицы таможенники во время досмотра обнаружили, что у одной из пассажирок самолета весьма необычное содержимое багажа. Так, женщина, летевшая из Антальи в Ростов-на-Дону, везла в чемодане 168 предметов из серебра, а именно: кольца, серьги, колье, цепочки, браслеты, четки, фурнитуру к украшениям, игрушки со вставками из серебра.

Общий вес изделий составил почти килограмм (!), а стоимость превысила 250 тысяч рублей. Это и натолкнуло таможенников на мысль, что серебро предназначалось вовсе не для личного пользования, а для продажи.

Кстати, товар в декларацию она не вписала.

- По факту недекларирования товаров, подлежащих таможенному декларированию, возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в пресс-службе таможни.

В ведомстве также добавили, что сама дама является жительницей Кабардино-Балкарии.