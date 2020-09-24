Из-за коронавируса на карантин отправили более 50 классов в Ростовской области

Учащихся перевели на дистанционное обучение. Фото: Александра СУРИС

Из-за коронавируса классы в 35 школах отправили на карантин. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

— В 35 школах 51 класс переведен на дистанционные формы обучения, — говорится в сообщении.

Ранее Евгений Ковалев рассказал о нарушениях в ростовских школах. Речь идет о школах № 22, 17 и лицее № 14. Здесь выявлены случаи, когда люди не носили маски, не соблюдали дистанцию. В результате некоторые классы перевели на дистанционное обучение.

Ковалев отметил, что повсеместно переводить школы на «дистанционку» не планируется. Вопрос об этом будет решаться в зависимости от конкретной ситуации.

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