Девушка просит запретить использовать болгарку, перфоратор и другие приборы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанка предложила сделать воскресенье днем тишины. Необычная петиция появилась на портале «Активный ростовчанин».

Автор заявления считает, что в выходной нельзя шуметь. По ее мнению, нужно запретить в этот день использовать болгарку, газонокосилку, перфоратор и другие приборы.

В настоящее время ростовчанку поддержали семь человек. Против петиции проголосовали трое.

Летом житель Ростова предложил повысить плату за проезд в общественном транспорте. Он пояснил, что из-за работающих кондиционеров перевозчики несут большие расходы на электричество. Дополнительные средства, по мнению ростовчанина, могли покрыть эти траты.

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По словам жителя, транспортные компании несут большие убытки из-за кондиционеров. (Подробности)