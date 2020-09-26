Нужна помощь: жителя Белгорода разыскивают на Дону

Волонтеры просят о репосте: Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт Юг"

Николай Березнай, житель Белгорода, 18 сентября на своем черном «Форде» выехал из дома и не вернулся. Известий о нем у близких нет. За помощью в поиске пропавшего родные обратились в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». У волонтеров есть все основания полагать, что 46-летний Николай Березнай может находиться в Ростовской области.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшей, просьба сообщить на горячую линию Отряда 88007005452 или в полицию 02, 102. Просьба содействовать репостом, - прокомментировали волонтеры.

Приметы Николая Березная: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы светло-русые, коротки. Глаза светло-зеленые.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что в Ростове разыскивают 42-летнюю женщину. Она 42-летняя Юлия Владимировна Константинова вышла из дома 13 сентября и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг" и подали заявление об исчезновении в полицию.