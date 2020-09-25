Женщину с выбитым на груди пером и именем "Dimulichka" разыскиваю в Ростове

В Ростове ищут пропавшую женщину Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове уже две недели не могут найти пропавшую женщину.

42-летняя Юлия Владимировна Константинова вышла из дома 13 сентября и скрылась в неизвестном направлении. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным.Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг" и подали заявление об исчезновении в полицию.

По словам родных пропавшей, рост ее около 166 сантиметров, она среднего телосложения и имеет светло-русые волосы и серые глаза. Из особых примет - татуировка в виде пера и надпись "Dimulichka", а также у нее был небольшой круглый шрам на левом бедре. На момент исчезновения была одета в черную юбку цветную блузку и синие туфли без каблука.

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем городе или районе. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700- 54-52 или 112, сообщили в пресс-службе поисково спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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