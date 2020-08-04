В Ростовской области полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка

4 Авг. 2020 2020-08-04T08:47:27+03:00

13-летняя Татьяна взяла с собой только рюкзак

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В Новочеркасске разыскивают пропавшую девочку-подростка.

13-летняя Татьяна Колесникова ушла из дома во вторник и больше не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились с заявлением об исчезновении в полицию.

Девушка среднего роста - около 1,6 метра, она среднего телосложения. У пропавшей ростовчанки темно-русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения на ней было надето платье, а с собой она взяла рюкзак.

- Всем, у кого есть информация о местоположении Колесниковой, следует обращаться по телефону 02, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Девушка нуждается в медицинской помощи.

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ИСТОЧНИК KP.RU