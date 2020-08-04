В Ростовской области полиция разыскивает пропавшую девочку-подростка
В Новочеркасске разыскивают пропавшую девочку-подростка.
13-летняя Татьяна Колесникова ушла из дома во вторник и больше не вернулась. До настоящего времени ее местонахождение остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились с заявлением об исчезновении в полицию.
Девушка среднего роста - около 1,6 метра, она среднего телосложения. У пропавшей ростовчанки темно-русые волосы и голубые глаза. На момент исчезновения на ней было надето платье, а с собой она взяла рюкзак.
- Всем, у кого есть информация о местоположении Колесниковой, следует обращаться по телефону 02, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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Девушка нуждается в медицинской помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU