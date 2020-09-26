До и после: свое отношение к карантину из-за коронавируса показала модель «Плейбоя» из Ростова

Лиза Кей сняла видео о коронавирусе. Фото: официальная страница модели в "Инстаграм"

Ростовчанка Лиза Кей, модель и звезда журнала «Плейбой», опубликовала в своем «Инстаграм» видео, которым наглядно показала отношение к карантину.

Так, на ролике блондинка садится в салон авто. При этом на лице – маска. Тут же руль обрабатывается спиртом. Видно, что девушка строго соблюдает все предписания. Именно так к карантину относились в весной этого года.

А следом уже идут кадры, отражающие настроение модели относительно пандемии в сентябре. Маска летит в сторону. О санитайзерах речи уже не идет.

Пост собрал массу комментариев и лайков.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что власти пообещали не закрывать Ростов на карантин из-за коронавируса. В городе будут строже контролировать соблюдение мер предосторожности.