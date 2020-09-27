Протаранил столб: в Ростовской области произошла смертельная авария

Полиция выясняет детали аварии Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Ростовской области ночью на федеральной трассе «М-4 Дон», произошла авария с летальным исходом. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, 29-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и съехал в правый резерв дороги, после чего протаранил опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Проводится проверка, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что в субботу, 26 сентября, в Ростове-на-Дону произошла авария с участием общественного транспорта. ДТП случилось на 20-ой Линии.

Троллейбус проломил стену депо. Как рассказали очевидцы, водитель въехала в стену задним ходом.