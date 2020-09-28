Виктория Лопырева опубликовала «полезный пост» про пятую точку

Виктория Лопырева радует своих подписчиков красивыми снимками. Фото: Официальная страница Виктории Лопыревой в "Инстаграм"

«Мисс Россия», модель Виктория Лопырева сейчас отдыхает в Турции. Виктория постоянно выкладывает в «Инстаграм» свои фотографии, демонстрирующие все ее прелести.

Накануне девушка опубликовала снимок, на котором запечатлена на пляже. На Виктории – яркий купальник, подчеркивающий ее идеальную фигуру.

Девушка дала толковые советы по уходу за телом. Фото: Официальная страница в "Инстаграм"

Цель поста, как высказалась Вика, поучительная.

- Полезный пост про попу, как обещала . Не будем умничать, что у худых и не очень, могут возникать одни и те же проблемы с соединительной тканью, ибо от веса не зависит! Более 85% процентов женщин после 21 года мечтают изгнать из своего тела то, чем мужчины практически не страдают. А ещё они не рожают! Life is unfair, но что делать? Так я сейчас расскажу, что делаю именно я (редко все вместе, как советую вам, но хотя бы периодически), - пишет Виктория.

Итак, она советует девушкам контрастный душ. По словам модели, это бесплатное средство от целлюлита.

- Не выходя из душа можно воспользоваться скрабом для гладкости и для отшелушивания ненужного, чтобы потом нанести нужное. Самый лучший естественный скраб - это песок и морская вода, если море пока не светит, то возьмите мёд и смешайте его с морской (из банки) солью - делайте массаж, за качество кожи отвечаю! Разогревающий крем (любой!), а вообще, тут дело в том, чтобы растопить ваш жирок и пройтись по нему банками животворящими, которые улучшают циркуляцию крови и заменяют дорогую салонную процедуру, - продолжает девушка.

Дальше Виктория советует настоящий хороший ручной антицеллюлитный массаж.

Кроме того, девушка отметила, что нельзя забывать про спорт и необходимо отказаться от алкоголя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До и после: свое отношение к карантину из-за коронавируса показала модель «Плейбоя» из Ростова

Лиза Кей сделала выводы, что в начале пандемии вируса боялись больше, чем сейчас

Ростовчанка Лиза Кей, модель и звезда журнала «Плейбой», опубликовала в своем «Инстаграм» видео, которым наглядно показала отношение к карантину.