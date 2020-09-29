В Ростовской области капитально уже отремонтировано более 600 многоквартирных домов

Фото: Фонд капитального ремонта

- Как продвигается реализация программы капитального ремонта? Сколько домов уже отремонтировано?

- Мы выходим на финишную прямую с хорошими показателями. В этом году в программу капитального ремонта вошло более 1 200 многоквартирных домов региона. По данным на 23 сентября, завершены работы в 604 зданиях. В частности, отремонтировано 190 фасадов, 140 подвальных помещений, 219 кровель, установлено новое лифтовое оборудование в 51 многоквартирном доме. В рамках капитального ремонта всегда серьезное внимание уделяется системам теплоснабжения. Эти работы подрядчики стараются выполнить в первую очередь, ведь люди должны быть уверены в том, что отопительный сезон начнется вовремя. На остальных объектах работы по капремонту идут полным ходом, на большинстве домов они близятся к завершению. Все, что было запланировано на тот год, мы выполним.

- Занимается ли сейчас фонд капремонтом газового оборудования?

- Да, фонд приступил к выполнению работ по капремонту домовых газовых сетей. В предыдущие годы капремонт газовых сетей переносился на будущие периоды в связи с жесткой позицией газовиков, которые отказывались подключать жителям газ после капремонта. Начало работ стало возможным благодаря поступившим разъяснениям Минстроя, разрешившим спорные моменты между регоператором и газовиками. В этом году ремонт газового оборудования пройдет в 35-ти домах области. Данные работы должны быть закончены до конца года.

- Проводились ли за последнее время выезды на объекты капитального ремонта?

- Выезды на объекты капитального ремонта - это обычная практика. Причем, мы выезжаем как в те дома, где собственники сталкиваются с определенными сложностями, так и на объекты, где капремонт проходит без проблем. Для нас на первом месте стоит вопрос качества! Именно для контроля хода работ мы и бываем на объектах, в том числе и по просьбам собственников.

К примеру, в Таганроге по ул. Лизы Чайкиной, 43 поводом для нашего визита стали жалобы людей, которые были недовольны ходом капремонта кровли их дома. Как выяснилось, субподрядная организация разобрала практически всю кровлю многоквартирного дома и бросила работу. Несколько квартир оказались залитыми во время ливня. Было принято решение расторгнуть договор с недобросовестным подрядчиком. Собственникам залитых квартир обязательно будут возмещены все убытки.

- Эксперты неоднократно говорили о том, что экономически обоснованный размер взноса на капитальный ремонт гораздо выше установленного тарифа 9,92 руб. за кв м. Но, оказывается, в нашем регионе есть дома, жильцы которых по собственному желанию платят больше?

- Да, и такие истории случаются. Именно так поступили собственники общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Шахты, ул. Баррикадная, 12б. Зданию необходим капитальный ремонт кровли и карниза. За время действия программы капремонта собственники насобирали на спецсчете почти 700 тысяч рублей, но этой суммы недостаточно для ремонта крыши. На общем собрании жильцы обсудили сложившуюся ситуацию и большинством голосов приняли решение повысить размер взноса до 20 рублей. Это яркий пример ответственного отношения собственников к общему имуществу.