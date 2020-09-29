«Выносил мусор и исчез»: завершены поиски Алексея Дорофеева, пропавшего без вести в Ростове-на-Дону

Алексея Дорофеева нашли живым и невредимым. Фото : поисковый отряд "Лиза Алерт Юг"

В Ростове-на-Дону завершены поиски Алексея Дорофеева, который вышел из дома утром, 21 сентября, и не вернулся. 52-летнего мужчину искали несколько дней. Его родственники обратились за помощью к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт Юг».

Добровольцы принесли родне Дорофеева добрую весть.

Мужчину нашли спустя шесть дней после исчезновения! Он был жив и здоров! Как пояснили в поисковом отряде, ростовчанин отправился выносить мусор и пропал. Дело в том, что после инсульта Алексей начал страдать потерей памяти, это и послужило причиной случившемуся. Самостоятельно добраться до дома у него не получилось просто из-за состояния здоровья.

Когда волонтеры обнаружили Алексея, они первым делом дали ему воды. Мужчину мучала сильная жажда. Практически всю эту неделю он не пил и не ел.

Родственники Дорофеева от всей души поблагодарили членов отряда «Лиза Алерт Юг» за помощь в розыске.

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