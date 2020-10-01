Лайнеры ушли на запасные аэродромы из-за пылевой бури.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в ростовском Платове не смогли приземлиться шесть самолетов. Причина — ухудшение погодных условий.
Напомним, 30 сентября Ростовскую область накрыла пылевая буря. Из-за усиления ветра и плохой видимости пилоты отправились на запасные аэродромы.
В пресс-службе Платова сообщили, что сейчас аэропорт работает в штатном режиме. Рейсы не отменяются и не задерживаются.
Ранее в Ростовском гидрометцентре сообщили прогноз погоды на 1 октября. Местами ожиается небольшой и умеренный дождь, вечером — с грозой. В отдельных районах, снова будет наблюдаться пылевая буря. Скорость ветра составит 9 — 14 метров в секунду. Временами порывы могут достигать 23 метров в секунду.
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