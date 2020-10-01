Татьяна Котова раскрыла секреты пышных форм

Татьяна Кротова может по праву гордиться своей фигурой. Фото: "Инстаграм" Татьяны Котовой

«Мисс Россия», певица Татьяна Котова опубликовала в «Инстаграм» пост, в котором поделилась секретами красивой фигуры, а также рассказала, как отучить себя от чрезмерной тяги к сладкому.

- Сеи час не только модно, но и полезно отказываться от сахара, но мне повезло, я к нему равнодушна, могу съесть, а могу не есть. Но я знаю, какие шаги помогут постепенно уменьшить сладости в нашеи жизни, - пишет блондинка.

Итаке, Татьяна советует добавить в рацион сложные углеводы - порция крупы, как и сладости, в итоге тоже трансформируется в простые сахара, однако этот процесс будет более долгим, поэтому человек дольше останется сытым и энергичным.

- Сокращать потребление сахара нужно постепенно- меньше ложек в кофе, одна конфета вместо горсти, и кусочек тортика вместо половины,- пишет красавица.

А еще Татьяна советует награждать себя чем-то другим, а не конфетами.

- Например, поощрить себя расслабляющей ванной , хорошей книгою , красивым платьем. Сладкое в минуты стресса принесет временную радость, а несъедобные вещи останутся приятным воспоминанием, - поделилась секретами стройности красавица.