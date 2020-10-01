Ростовчанин с отверткой в голове самостоятельно пришел в больницу и попросил помощи

В ростовскую больницу пришел мужчина с отверткой в голове Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовскую больницу скорой медицинской помощи пришел весьма необычный пациент.

В здание вчера, 30 сентября, с трудом ввалился 19-летний юноша, у которого из головы торчала отвертка. Молодой человек попросил помощи и врачей. В ходе беседы с медиками он сообщил, что у него на улице возник конфликт с неизвестным мужчиной, который в ходе перепалки и вонзил ему в голову строительный инструмент.

По словам самого пострадавшего, злоумышленник совершил преступление, а затем поспешил скрыться с места происшествия. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Врачи не стали медлить с таким тяжелым случаем и сразу же направили пациента в операционную. О том, как прошло хирургическое вмешательство, пока неизвестно. Но после обращения врачей правоохранители тут же начали проверку, чтобы установить все подробности произошедшего.

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