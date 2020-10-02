Ростовская область вошла в ТОП по числу нераскрытых преступлений

Всего за этого год по России произошло более 1,3 миллиона преступлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ростовская область заняла пятую строчку среди всех регионов России по числу нераскрытых преступлений. Всего в регионе произошло 41 322 преступления к августу 2020 года. Такие данные привели на сайте правовой статистики РФ.

Важно сказать, что нераскрытыми остались 16 122 фактов нарушения закона. При этом следователи не смогли установить фигурантов по 817 уголовным делам особой тяжести. Еще больший показатель среди дел небольшой тяжести - более 3,5 тысячи остались нераскрытыми.

Однако есть и положительные показатели. Так донские следователи лучше всего работали с преступления, связанными со взятками. В этом году таких дел было 108. Все они были успешно завершены, фигуранты доведены до суда.

Стоит отметить, что Ростовская область продолжает занимать лидирующие позиции по количеству совершенных преступлений. При этом криминогенная обстановка по всей стране только ухудшается. За несколько месяцев 2020 на 0,9 процентов увеличилось количество нарушений закона. Всего в России произошло свыше 1,3 миллиона преступлений.

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