В ростовские больницы закупят три томографа для диагностики легких

Аппарат компьютерной томографии. Фото: Минздрав РФ

В больницы Ростова-на-Дону закупят еще три томографа для того, чтобы увеличить количество исследований на вирусную пневмонию. Ранее жители города жаловались, что в больнице № 4 образовалась очередь. Как сообщили в администрации донской столицы, это произошло из-за большой нагрузки на единственный аппарат КТ, с помощью которого только за один день проводят до 90 исследований грудной клетки.

Приборы закупят и установят до конца этого года. Однако, на этом дело не ограничится.

- Администрацией города Ростова-на-Дону выделено 50 миллионов рублей на приобретение томографа в отдельно стоящем модуле городской больницы №6, - прокомментировал Алексей Логвиненко.

- Кроме того, до конца года планируется приобретение двух еще томографов для городской больницы №7 и поликлиники №16.

Для справки

С помощью компьютерной томографии проводят обследование при использовании рентгеновских лучей. Но если при обычном рентгене лучи проходят сквозь тело и фокусируются на пленке или пластине, давая двухмерное изображение, то при выполнении КТ изображение получается объемным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ветер не отступает: Какая погода 6 октября ожидает жителей Ростова

С утра столбик термометра едва достигнет отметки +10 градусов (подробнее)