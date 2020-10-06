"Уголовка" сильнее магии: донские колдуньи хотели снять порчу с бабушки за 100 тысяч рублей

Женщинам грозит реальный срок. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

В Ростовской области на скамье подсудимых окажутся две женщины, которые пытались взять большую сумму денег за снятие порчи с пенсионерки. На этом дело не закончилось. Когда их взяли сотрудники полиции, они хотели дать взятку, чтобы избежать уголовной ответственности. Сделать этого им не удалось.

Как сообщили на сайте регионального следственного комитета, все произошло в городе Донецке. Следователи выяснили, что 44-летняя и 53-летняя женщины вошли в доверие к пенсионерке и сообщили, что на ней лежит порча. Они предложили ей провести ритуал исцеления и очищения, за что попросили 100 тысяч рублей.

Колдуньи не успели опробовать свои силы в действии, ведь еще до обряда нагрянули сотрудники полиции. Их арестовали и доставили в отдел. Там женщины не решились использовать магию и гипноз, чтобы избежать ответственности, а прибегли к более простому методу. Они попытались подкупить сотрудника, передав ему 150 тысяч рублей. Однако и этот план потерпел фиаско.

На них возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: "Покушение на мошенничество" и "Покушение на дачу взятки".

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - добавили в ведомстве.

Теперь "колдуньям" может грозит реальный тюремный срок. Надзирателям придется вооружиться волшебными палочками и внимательно следить, чтобы они не переместились из камер на свободу.

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