Попали в бан: Пять сайтов, незаконно продавших лекарства, заблокировали в Ростове-на-Дону

Несколько сайтов продавали через интернет лекарства, не требуя взамен рецепт Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борьба с продажей наркосодержащих препаратов ведется не только «на земле», но и в сети.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Ростовской области, с 18 сентября специалисты ведомства приобрели новые полномочия. Теперь сотрудники могут блокировать сайты, незаконно продающие наркосодержащие лекарственные средства.

Всего за два дня в донской столице заблокировали пять таких сайтов. С их помощью таблетки, популярные у наркоманов, продавали без рецепта.