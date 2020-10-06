Попали в бан: Пять сайтов, незаконно продавших лекарства, заблокировали в Ростове-на-Дону

Несколько сайтов продавали через интернет лекарства, не требуя взамен рецепт
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Борьба с продажей наркосодержащих препаратов ведется не только «на земле», но и в сети.
Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Ростовской области, с 18 сентября специалисты ведомства приобрели новые полномочия. Теперь сотрудники могут блокировать сайты, незаконно продающие наркосодержащие лекарственные средства.
Всего за два дня в донской столице заблокировали пять таких сайтов. С их помощью таблетки, популярные у наркоманов, продавали без рецепта.