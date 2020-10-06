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Попали в бан: Пять сайтов, незаконно продавших лекарства, заблокировали в Ростове-на-Дону

Специалисты справились с этим за два дня
Источник:kp.ru
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Несколько сайтов продавали через интернет лекарства, не требуя взамен рецепт

Несколько сайтов продавали через интернет лекарства, не требуя взамен рецепт

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Борьба с продажей наркосодержащих препаратов ведется не только «на земле», но и в сети.

Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Ростовской области, с 18 сентября специалисты ведомства приобрели новые полномочия. Теперь сотрудники могут блокировать сайты, незаконно продающие наркосодержащие лекарственные средства.

Всего за два дня в донской столице заблокировали пять таких сайтов. С их помощью таблетки, популярные у наркоманов, продавали без рецепта.