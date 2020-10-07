Мониторинг усиливается: в Ростове власти проверят, как соблюдают санитарные нормы в фитнес-клубах и бассейнах

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 7 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону проведут масштабную проверку целого спектра спортивных организаций. Детальный мониторинг распространится на фитнес-клубы и бассейны. Об этом сообщили на сайте администрации донской столицы. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы администрации города Александр Новицкий.

Главной целью проверки является профилактика и контроль за распространением коронавируса. В связи с этим будет проведен мониторинг физкультурно-оздоровительных комплексов, чтобы проследить, как выполняются предписанные санитарные нормы.

Если власти выявят нарушения, руководство спортивных центров могут оштрафовать. Данные будут передаваться в уполномоченные органы, которые могут вынесли решение о приостановке деятельности объекта.

Напомним, что власти Ростова-на-Дону на пресс-конференции в стенах "Комсомольской правды" сообщали об усилении мониторинга по соблюдению антиковидных мер. Туда входят дезинфекция помещений, контроль ношения масок, социальная дистанция. Все это делается, чтобы не допустить критической ситуации вокруг заболеваемости вирусом. В против случае, в городе вновь придется вводит жесткие ограничительные меры.