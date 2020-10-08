В Ростове на Северном загорелось поле

На месте пока не видно сотрудников МЧС. Фото: МЧС по РО

Прямо сейчас в Ростове-на-Дону очевидцы сообщаются о крупном возгорании на Северном районе города. Жители соседних домов снимают на видео, как горит целое поле вблизи Орбитальной. Огонь подбирается все ближе к оживленной улице. Об этом сообщают неравнодушные люди в социальных сетях.

Как сообщили в региональном МЧС, информация о возгорании поступала в 17:00. Произошло загорание сухой растительности вблизи улицы Обсерваторной, 13. Общая площадь пожара на данный момент - 300 квадратных метров. На борьбу с пламенем отправились 8 человек спасателей на двух машинах. В ведомстве добавили, что угрозы жизни и здоровью жителей нет.

Стоит отметить, что в последнее время природные пожары возникают очень часто. В неделю спасателям приходится ликвидировать несколько десятков очагов возгорания.

Мы будем следить за развитием событий и сообщать вам всю последнюю информацию.

В 20:32 в ведомстве сообщили о полной ликвидации возгорания.