Добродушного водителя автобуса во всеуслышание поблагодарили ростовчане

Водителя ростовского автобуса поблагодарили за помощь инвалиду. Фото: соцсети

Восхищение у ростовчан вызвал поступок водителя автобуса №67, следующего по маршруту "мкр. Левенцовский - Сельмаш".

В среду, 7 октября, шофер ехал уже привычным для себя маршрутом и затормозил около очередной остановки. Пока горожане, сбивая друг друга, пытались попасть в салон автобуса, водитель смотрел в окно и заметил молодого парня в инвалидном кресле, которому никто из спешащих на транспорт ростовчан даже не предложил помощь.

Тогда извозчик лично вышел из своей кабины и подошел к инвалиду, он спросил, куда парню необходимо добраться, а затем завез коляску в автобус и закрепил в положенном месте. После чего транспорт тронулся дальше по маршруту.

Когда же ростовчанину с ограниченными возможностями пришло время выходить, водитель снова пришел на помощь маломобильному горожанину и лично выкатил инвалидное кресло из салона, а затем закрыл дверь и с чувством выполненного долга поехал дальше.

О поступке водителя кто-то из пассажиров поведал в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи оценили подвиг шофера и высказали ему слова благодарности. Хотя нашлись и те, кто подметил, что ничего удивительного в его поступке нет, так как это входит в служебные обязанности водителей общественного транспорта.

«В нашей стране, городе - это феномен, а в более развитых странах - это в порядке вещей, заботится о людях, относящихся к маломобильной категории», «Молодец сейчас редко среди людей ЧЕЛОВЕКА встретишь», «Это, как бы, норма!», «На 77-ом парень ездит молодой водила. Пару раз так видел, как бомжа на БСМП подбирал и до Покровского Храма вез. Молодец», «Мир не без добрых людей», - высказались горожане.

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