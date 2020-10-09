Донские спасатели провели молебен от пожаров

Священники принесли в часть икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». Фото: департамент по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В Ростовской области на территории Старостаничного пожарно-спасательного подразделения провели молебен в связи с масштабными пожарами, бушующими в регионе. Также во всех храмах после божественной литургии прошли молебные пения. Об этом сообщили на официальном сайте департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Священники принесли в пожарную часть икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина», которая почитается как заступница от пожаров и молний, покровительница огнеборцев.

В этом году по всей Ростовской области вспыхнули десятки природных пожаров. Горели целые леса, огонь добирался и до населенных пунктов. Например в Тарасовском районе огонь распространился на тысячи квадратных метров, уничтожая все на своем пути. Пострадали и дома, в которых проживали люди. Некоторые остались без крыши над головой.