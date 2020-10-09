Специалисты рассказали, сколько школьников болеют коронавирусом

Большинство учеников уйдут на каникулы 2 ноября. Фото: Ольга Крыльцова

В Ростове-на-Дону состоялся круглый стол, во время которого специалисты обсудили работу школ во время ограничительных мер.

Один из вопросов – школьные каникулы и их дата. По словам начальника Управления образования города Ростова-на-Дону Виктории Чернышовой, 114 детей имеют подтвержденный диагноз «коронавирус» и болеют на сегодняшний день. Речь о школах. В детских садах — 18 детей.

- Если смотреть в процентном соотношении — 0,1 имеют подтвержденный диагноз, - сообщила специалист. - Если хотя бы один ребенок в классе заболел, весь класс выводится на дистанционную форму обучения. Это дает возможность протестировать детей, посмотреть есть ли еще дети, которые болеют. На сегодняшний день у нас на дистанционную форму обучения в городе выведены 42 класса.

Замначальника Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Елена Теплякова рассказала, как поступают, если ребенок заболел коронавирусом. Так, согласно алгоритму, медики принимают решение совместно Роспотребнадзором и педагогами, определяют круг контактных лиц.