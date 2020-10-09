Уйдем ли на «дистанционку»: что рассказала специалисты о школьном обучении в Ростове

Друзей можно найти и дома. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице прошел круглый стол, на котором представители администрации обсудили школьное обучение. Одним из важных моментов был вопрос о дистанционном обучении. Начальник Управления образования города Ростова-на-Дону Виктория Чернышова на вопрос: «Уйдем ли мы на дистанционное обучение?» ответила:

- Мы ориентированы на традиционный формат обучения. На карантин могут быть отправлены классы, если процент заболеваемости превышен на 20 процентов. И тогда может применяться дистанционная форма. В весенний период мы приобрели колоссальный опыт в этом вопросе. И сегодня он может быть использован. Но не надо расценивать дистанционное обучение, как облегчение деятельности учителя, это серьезная нагрузка. Весной на «дистанте» учителя работали с утра до позднего вечер.

Я хочу подчеркнуть: «дистант» — это вынужденная мера. И все мы нацелены на обеспечение деятельности школы в обычном формате. Но это будет возможно только в том случае, если каждый родитель, педагог и дети будут соблюдать те нормы, о которых говорят санитарные врачи. И, конечно, от бдительного отношения к своему здоровью.