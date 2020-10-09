Более 400 дополнительных мест для лечения зараженных: Алексей Логвиненко о увеличении коечного фонда

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Фото: "КП-Ростов"

Сегодня в социальных сетях глава администрации Ростова-на-Дону сообщил об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе. По его словам, статистика говорит о росте заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и внебольничными пневмониями. В связи с этим было принято решение о расширении коечного фонда. Соответствующий пост появился у него в инстаграмм-аккаунте.

Со слов Алексея Валентиновича, дополнительно 250 коек в ближайшее время будут развернуты в ковидных госпиталях при 20-й городской больнице и в ЦГБ. На этом экстренные меры не ограничатся. Так в больницах №4, 6, и 7 для пациентов с пневмонией дополнительной сделают 225 мест.

- Уважаемые ростовчане! Загруженность коечного фонда на сегодняшний день составляет более 90%. А между тем правила профилактики достаточно просты для соблюдения: масочный режим и социальная дистанция. Подумайте о своем здоровье и здоровье своих близких, - добавил Алексей Логвиненко.