Ростовчане попросили вычистить дно Дона, пока ветром выдуло воду

В Ростове просят вычистить дно Дона. Фото: соцсети

Ростовчане в соцсетях попросили воспользоваться случаем и вычистить дно Дона.

В настоящее время реку выдуло восточным ветром. Это произошло еще в сентябре и вода до сих пор не вернулась на место. Ростовчане предложили вычистить весь мусор, ил и водоросли со дна, пока вода убыла.

«Самое время почистить дно», - написали пользователи в комментарии к фотографиям обмелевшей реки.

«Рекордное маловодие по всему югу страны. В Крыму вода ушла, но обещала вернуться. Кубань ушла, но обещала вернуться. Теперь Дон», - прокомментировал еще один ростовчанин.

Сейчас обнаженное донское дно больше напоминает пересохшую пустыню.

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