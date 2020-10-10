В Ростове проверили соблюдение масочного режима и дезинфекцию в общественном транспорте

В Ростове проверяют маски и дезинфекцию в транспорте. Фото: администрация Ростова

В Ростове 25 мониторинговых групп проводят проверки масочного режима и дезинфекции в общественном транспорте.

В состав групп входят сотрудники Административной инспекции Ростовской области, городского Департамента транспорта, представители городского управления ГО и ЧС, ГИБДД, Уполномоченные участковые полиции, а также других уполномоченных органов исполнительной власти.

Проверки идут специально в часы пик. Группы ведут мониторинг в особо оживленных районах города: Театральная и Привокзальная площади, мост на проспекте Стачки, Александровка, проспект Шолохова и другие места.

- В ходе рейдов были проверены не только городские, но и межмуниципальные маршруты. В первой половине дня мониторинговые группы осмотрели 600 автобусов, троллейбусов и трамваев. По предварительным итогам рейдов, составлен 21 протокол: 6 нарушений выявлены у водителей и 14 - у пассажиров, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Особо следят и за дезинфекцией общественного транспорта. Эта обязательная процедура должна проходить на конечных остановках межмуниципальных маршрутов. Каждый водитель должен протирать ручки, поручни и кресла специальными средствами, чтобы не допустить распространение инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске из-за коронавируса ужесточили карантинные меры.

Соответствующий документ был подписан на этой неделе.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!