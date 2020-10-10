Нарушившую карантин из-за коронавируса дончанку оштрафовали в Ростовской области

Относится к своему здоровью надо ответственно. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Жительница Ростовской области, заболевшая коронавирусом, заплатит штраф за то, что нарушила режим самоизоляции. Известно, что инцидент произошел в городе Новочеркасске.

Как рассказали в местной администрации, у женины был подтвержденный диагноз covid-19, Согласно санитарным правилам она должна была находиться дома в течение 14 дней. Но дончанка самовольно нарушила карантин, за что и поплатилась рублем.

В мэрии добавили, что в отношении легкомысленной горожанки был составлен административный протокол. Размер штрафа не уточняется, однако, согласно законодательству, он может варьироваться от одной до 30 тысяч рублей.

Известно, что с начала пандемии в донском регионе было составлено больше 38 тысяч таких протоколов. А ситуация на Дону усложняется: коэффициент распространения коронавирусной инфекции выше нормы, а число заболевших растет с каждым днем.