Один погиб, двое ранены: в Ростовской области произошла страшная авария

В результате ДТП погиб молодой мужчина. Фото: Пресс-служба областной ГИБДД

В Ростовской области в понедельник, 12 октября, произошла серьезная авария. На трассе «Ростов-Ставрополь» водитель грузовика, по предварительным данным, не уступил дорогу «Ладе». В результате произошло столкновение.

Удар был такой силы, что «Лада» превратилась в груду металла, а второй автомобиль опрокинулся на бок.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, в результате аварии 26-летний пассажир легковой машины скончался на месте.

- Оба водителя и пассажир автомобиля Газ получили травмы различной степени тяжести. Проводится проверка.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в Ростове произошло тройное ДТП. Авария была столь серьезна, что два человека погибли, трое получили ранения.

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Еще три человека пострадали

В Ростовской области два человека погибли в страшной аварии, еще трое пострадали.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентября, около половины шестого утра на 101 км трассы Котельниково - Песчанокопское в Орловском районе. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где на полном ходу лоб в лоб столкнулся с иномаркой Toyota Raktis под управлением 62-летнего шофера.