Машины всмятку: В Ростовской области произошла авария с двумя погибшими

В Ростовской области два человека погибли в страшной аварии, еще трое пострадали. Фото: УГИБДД России по РО.

В Ростовской области два человека погибли в страшной аварии, еще трое пострадали.

Инцидент произошел сегодня, 6 сентября, около половины шестого утра на 101 км трассы Котельниково - Песчанокопское в Орловском районе. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где на полном ходу лоб в лоб столкнулся с иномаркой Toyota Raktis под управлением 62-летнего шофера.

Машины вряд ли полежат восстановлению. Фото: УГИБДД России по РО.

В результате столкновения погибли водитель отечественного авто и 68-летняя пассажирка иномарки. Они скончались на месте происшествия от полученных травм. Кроме того, пострадали еще три человека, два из них - 21-летние пассажиры ВАЗа.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария случилась 6 сентября. Фото: УГИБДД России по РО.

"Комсомолка" приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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