Будут ли ли возвращать режим самоизоляции на Дону: Об этом рассказал губернатор Ростовской области

Василий Голубев рассказал, будут ли снова вводиться ограничения. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время прямого эфира, проведенного в соцсети "Одноклассники", рассказал о том, будет ли на Дону снова вводиться режим самоизоляции.

Глава региона сообщил, что в его планы не входит снова объявить о самоизоляции. Тем более, заметил губернатор, некоторые ограничения были сняты всего несколько дней назад.

- У меня нет таких намерений, но для этого нам нужно подумать, как вести себя в новых условиях, - сказал Василий Юрьевич.

Затем он напомнил дончанам об обязательном соблюдении масочного режима и отметил, что именно это позволит избежать масштабного распространения инфекции. Губернатор попросил каждого думать самостоятельно и не слушать тех, кто с "горячей головой" советует снять маски. Василий Голубев призвал каждого из жителей Дона заботиться о себе и своих близких.

По последним данным, в Ростовской области опасной инфекцией оказались заражены уже 17 630 человек. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 144 человека. Из общего количества зараженных к аппаратам ИВЛ подключены 56 дончан. Скончались уже 373 человека, за вчерашний день - четверо.

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