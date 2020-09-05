Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 сентября 2020 года: опасную инфекцию подхватили еще 144 человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 144 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 5 сентября прирост за сутки - 144 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области опасной инфекцией оказались заражены уже 17 630 человек. По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще 144 человека. Из общего количества зараженных к аппаратам ИВЛ подключены 56 дончан. Скончались уже 373 человека, за вчерашний день - четверо. Выздороветь смогли 14 995 человек, из них 98 вчера. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 419,6. Коэффициент распространения инфекции – 1,09.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 24 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (54), Новочеркасске (20), Каменске-Шахтинском (11), Батайске (7), Красносулинском районе (5), Волгодонске (5), Азовском (4), Белокалитвинском (4), Кагальницком (4), Каменском (4), Аксайском (3), Зерноградском (3), Миллеровском (3), Сальском (3) районах, Таганроге (3), Мясниковском (2) районе, Гукове (2), Багаевском (1), Боковском (1), Мартыновском (1), Октябрьском (1) районах, Азове (1), Новошахтинске (1), Шахтах (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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