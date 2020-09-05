Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 5 сентября 2020 года: количество заболевших приближается к 17, 5 тысячам

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 142 человека Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 5 сентября прирост за сутки - 142 человека.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 486 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 142 новых случая заболевания. В тяжелом состоянии находится 51 человек. Врачи не смогли спасти жизни уже 369 дончан. Выздороветь удалось 14 897 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 416. Коэффициент распространения инфекции – 1,07.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 23 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (57), Батайске (12), Волгодонске (12), Новошахтинске (12), Шахтах (6), Чертковском (6) районе, Звереве (5), Таганроге (4), Октябрьском (4), Аксайском (3), Азове (3), Матвеево-Курганском (3), Обливском (3), Мартыновском (2), Сальском (2), Азовском (1), Белокалитвинском (1), Верхнедонском (1), Красносулинском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (1), Семикаракорском (1) районах и Гукове (1), - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 26,1% - в возрасте от 18 до 45 лет, 40,8% - от 46 до 65 лет, 23,2% - от 66 до 79 лет, 9,9% - старше 80 лет. В стационарах содержатся 1 057 пациентов. Загруженность коечного фонда составляет 49%.

Новыми жертвами коронавируса стали 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, хроническим гастроэнтерологическим заболеванием и нарушением обмена веществ; 61-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с неврологическими осложнениями, хроническим эндокринным заболеванием, хроническим заболеванием легких и нарушением обмена веществ; 71-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и нарушением обмена веществ; 33-летняя женщина с гипертонической болезнью и нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медицинской помощью; 74-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, неврологическими нарушениями, хроническим заболеванием печени и онкопроцессом; 63-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, злокачественным новообразованием.

Врачи следят за состоянием 7 422 человека, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета 73,6 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились более 81 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 747 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 537,9 тысячи исследований.

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