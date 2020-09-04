Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 4 сентября 2020 года: за сутки скончались еще четыре человека

В Ростовской области коронавирусом заразились еще 139 человек Фото: "КП" Архив

В Ростове-на-Дону на 4 сентября прирост за сутки - 139 человек.

Статистика по Ростовской области Фото: Яндекс

В Ростовской области коронавирусом заразились уже 17 344 человек. По последним данным Роспотребнадзора, было зафиксировано 139 новых случаев заболевания. В тяжелом состоянии находятся 53 человека. Врачи не смогли спасти жизни уже 363 дончан. Выздороветь удалось 14 802 заболевшим. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 412,7. Коэффициент распространения инфекции – 1,05.

- Новые инфицированные зарегистрированы в 20 городах и районах региона: в Ростове-на-Дону (71), Волгодонске (18), Белокалитвинском (6), Семикаракорском (6), Егорлыкском (4), Усть-Донецком (4) районах, Батайске (4), Новочеркасске (4), Зимовниковском (3), Мартыновском (3), Миллеровском (3), Неклиновском (3), Пролетарском (3), Каменском (1), Константиновском (1), Мясниковском (1), Орловском (1), Ремонтненском (1), Родионово-Несветайском (1), Сальском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Среди новых заболевших 21,6 % в возрасте - от 18 до 45 лет, 53,2 % - от 46 до 65 лет, 17,3 % - от 66 до 79 лет, 4,3 % - старше 80 лет, 3,6 % - дети. В стационарах содержатся 1 021 пациент. Загруженность коечного фонда составляет 47,9%.

Новыми жертвами коронавируса стали 73-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, нарушением обмена веществ; 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нарушением обмена веществ; 37-летняя женщина с острым онкогематологическим заболеванием, нарушением обмена веществ; 66-летняя женщина с гипертонической болезнью, хроническим эндокринным заболеванием, позднее обращение за медицинской помощью.

Врачи следят за состоянием 7 357 человек, все они на самоизоляции в домашних условиях. Сняты с медицинского учета более 73,3 тысячи человек. За весь период за помощью к медикам обратились 80,6 тысячи человек. Лаборатории региона за день провели 5 289 тестов на коронавирус. За весь период было проведено 532 168 исследований.

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