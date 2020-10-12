Массовое ДТП с баранами произошло в Ростовской области

В Ростовской области произошло ДТП с участием баранов Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области случилась крайне необычная авария.

Инцидент произошел сегодня, 12 октября, около половины седьмого вечера на трассе в Мартыновском районе. 22-летний водитель иномарки Mitsubishi Lancer врезался в стадо баранов, в результате чего автомобиль перевернулся. Проезжающие мимо автомобилисты остановились и стали помогать потерпевшему выбраться из машины и вернуть ее в исходное положение.

Но в этот момент 46-летний водитель Daewoo Nexia сбил всех помощников. Как сам он потом признался - попросту их не заметил. Таким образом, в результате аварии пострадали четверо мужчин. Их госпитализировали медики, приехавшей к месту происшествия скорой помощи. Пока об их состоянии ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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