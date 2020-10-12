Отечественный автомобиль сбил школьницу в Таганроге

В Ростовской области школьница пострадала в ДТП. Фото: ГИБДД по РО

В Ростовской области школьница пострадала в аварии.

Инцидент произошел сегодня, 12 октября, около семи часов вечера в городе Таганроге на улице Чехова. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 сбил 12-летнюю девочку, которая с папой переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Отец шел немного сзади и не успел предотвратить аварию.

В результате аварии девочка получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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