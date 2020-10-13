Как сильно пострадала экономика города в пандемию коронавируса, рассказали власти Ростова-на-Дону

Дезинфекцию в помещениях нужно проводить регулярно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда в Ростовской области появился коронавирус, власти ввели жесткие ограничительные меры. Почти все развлекательные и досуговые заведения закрылись. Не работали кафе, рестораны, театры и фитнес-клубы. Люди ушли на самоизоляцию, а школьники и студенты - на дистанционное обучение.

Это не могло не отразиться на финансовом состоянии городских предприятий. Все начали терять прибыль.Во вторник, 13 октября, во время пресс-брифинга заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по экономике Светлана Камбулова сообщила, что в результате пандемии больше всего пострадали заведения общественного питания.

- Да, мы до конца не видим еще все цифры по девяти месяцам, но итоги полугодия говорят сами за себя. Общий товарооборот по Ростову-на-Дону снизился на 6,5 процента. В свою очередь общепит потерял 24 процента. То есть их оборот упал на 2,5 миллиарда рублей! – отметила Светлана Анатольевна.

Она добавила, что власти понимают эту ситуацию. Однако только строгое соблюдение ограничительных мер позволит нам справиться с пандемией.

Между тем, в донской столице уже вернули некоторые ограничительные меры. Количество зараженных увеличивается, а в больницах для лечения ковидных больных открываются дополнительные места. Со среды, 14 октября, отменяются все спортивные и массовые мероприятия. Кафе и рестораны могут работать до 22:00 при соблюдении всех санитарных норм. Также запрещено курение кальянов.

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