Больше 1000 пьяных водителей поймали с начала году в Ростове-на-Дону

Рейд прошел в Ростове-на-Дону в минувшие выходные. Фото: Иван ВИСЛОВ

Рейд, организованный ГИБДД, под кодовым названием "Нетрезвый водитель" прошел в в Ростове-на-Дону в минувшие выходные. Сотрудники дорожного ведомства вышли на улицы города и выборочно останавливали автомобили. В результате они выявили десятки человек, находящихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По официальным данным, только с начала этого года произошло двадцать ДТП с участием пьяных водителей. В результате погибли трое, десятки попали в больницу. Всего полицейскими выявлено и привлечено к ответственности 1 220 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом виде. Больше половины из них отказались проходить медицинское освидетельствование.

А в минувший уикенд в ходе рейда по донской столице инспекторы выявили 22 участника дорожного движения с признаками опьянения. Один из них ранее уже привлекался за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В отношении него возбудили уголовное дело за повторную "пьянку" за рулем.