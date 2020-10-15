Вор вынес из дома госслужащей солидные деньги

Домушник проник в дом через окно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника, который пробрался в частный дом и украл все, что плохо лежало. ЧП произошло в Таганроге во вторник, 13 октября.

Хозяйка дома в это время была на работе. Как пояснил источник «Комсомольской правды – Ростов» в правоохранительных органах региона, женщина является госслужащей. Пока владелицы недвижимости не было дома, злоумышленник отжал металлопластиковое окно и забрался во внутрь. Его добычей стали почти 300 тысяч рублей и полторы тысячи евро.

При этом вряд ли домушник был профессионалом, потому что оставил не только свои следы на месте преступления и отпечатки пальцев, но и гвоздодер.

Известно, что по данному факту уже возбудили уголовное дело. Стражи порядка ведут розыск подозреваемого.

Напомним, ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в донской столице вор украл в магазине восемь пакетов с духами. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

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Подозреваемого поймали через несколько часов

В полицию поступило заявление от владельца одного из ростовских магазинов, занимающихся продажей косметики и парфюмерии. Мужчина рассказал, что со склада пропали ноутбук восемь пакетов с продукцией магазина, общей стоимостью более 35 тысяч рублей.