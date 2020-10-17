В Ростове более 200 автобусов сняли с маршрутов за нарушение пассажирами масочного режима

Мониторинг соблюдения санитарных норма усиливается. Фото: администрация Ростова

В Ростове-на-Дону провели масштабный рейд на соблюдение предписанных норм в условиях пандемии коронавируса. Сотрудники городской администрации, инспекторы ГИБДД и участковые проверили почти две тысячи транспортных средств, среди которых общественный транспорт, такси и автобусы межмуниципальных маршрутов.

По информации администрации донской столицы, рейд проходил на оживленных транспортных узлах. Это Привокзальная площадь, проспект Шолохова и другие. Всего проинспектировали 1887 транспортных средств. В результате работа 215 автобусов была приостановлена.

На нарушителей масочного режиме составили 55 протоколов. Штрафы получили 45 пассажиров без средств защиты и девять водителей.

- Гражданам, не соблюдающим масочный режим в общественных местах, грозит штраф в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, - говорит руководитель Департамента транспорта города Христофор Ермашов.

Несмотря на это, ситуация меняется в лучшую сторону. Все больше пассажиров городских автобусов соблюдаются масочный режим. По словам главы ростовской администрации Алексея Логвиненко, сейчас в салонах порядка 70 процентов людей носят маски.

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