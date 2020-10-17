Отключение света в Ростове-на-Дону: на следующей недели сотни домов отключат от электричества

Где в Ростове не будет света на следующей недели. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующей недели сотни домов в донской столице останутся без света. От снабжения отключат здания в разных частях города. Как сообщили на сайте компании «Донэнерго», неудобства связаны с техническими работами на сетях снабжения.

Так в понедельник, 19 октября, света не будет в домах с 8:00 до 16:00 по следующим улицам: Вересаева, 2-34, 1-41, Щаденко, 1-21; Камо, 1-5, 2-14, улица Минина, 7-17, 8-18, Саранская, 9-21, 12-26, Щорса, 11-29, 14-28, Коммунаров, 39-67, 38-66 и Коммунаров, 33, 33Д.

Также лампочки погаснут на переулках Летный, 1-5, 2-6, Новороссийский, 1-15, Геленджикский, 1-15, 2-16, Тихорецкий, 2-30, 1-31. Неудобства затронут и жителей проспекта Шолохова, 158-190, Буденовский 73-91.

Свет выключат и в другое время. Так в понедельник от электричества не будет поступать с 9:00 до 17:00 по улицам: Тибетская, 78-102; 2-я Краснодонская, 70-88; Скифская, 2-44, 1-55; Печенежская; Зерноградская, 1-41, 2-20; Ищенко, 2-8, 5-15; Ивахненко, 2-10, 7-11; Промышленная, 1-35, 24-42; Инструментальная, 11-23; Гераневая, 1-35, 2-58; Обаятельная, 1-25, 2-14.

С 13:00 до 16:00 лампочки погаснут на улицах Калининградской, 1, 5; Одесской, 49-75, 48-74; Еременко 3-5; Мичуринской, 203-215; Мадояна, 191-205, 176-198; Львовской, 46 и в переулке Штурманском, 2 и 6.